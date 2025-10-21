Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Fedez: “La politica? Fan tutti schifo. Non ho grande stima di Alessandro Zan, apprezzo di più Adinolfi”

Immagine di copertina

Le rivelazioni del rapper nel suo libro "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

C’è spazio anche per un giudizio sulla politica nel nuovo libro di Fedez dal titolo L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Il rapper, infatti, scrive: “Fanno schifo tutti, la politica è quello che è, e la destra forse ha fatto più danni della sinistra (o se la pareggiano). Ma quando puzzi di mer*a quelli di sinistra si allontanano da te, invece quelli di destra, dato che alla puzza di mer*a ci sono abituati, riescono a continuare a rivolgerti la parola, non spariscono. E poi si sanno divertire molto di più degli altri. Sono oggettivamente più simpatici”. Fedez, quindi, afferma che i politici di destra “per quanto siano delle mer*e, sono più pane al pane e vino al vino”, e aggiunge che “se ti devono dire una cosa te la dicono, sono meno melliflui”.

Il rapper, poi, affronta il capitolo riguardante il Ddl Zan di cui è stato fervente sostenitore in passato. O almeno così sembrava dal momento che ora Fedez scrive: “E anche con Zan il discorso è complesso. Tutti mi hanno descritto come ‘paladino arcobaleno’, perché purtroppo, in questo Paese, ormai ogni cosa viene ridotta a un’etichetta. Ma se si va a riprendere il motivo per cui ho difeso la legge Zan, si scoprirà che non mi riferivo ai contenuti del disegno di legge: la mia critica era più verso il fatto che un singolo – il leghista Andrea Ostellari – stesse ostruendo il processo democratico”.

Secondo Fedez il disegno di legge “era un provvedimento scritto male. Non ho grande stima di Alessandro Zan, credo che reciti una parte e, quando gli chiedi di partecipare a un confronto con Adinolfi, lui non lo fa: ‘Non devo avvicinarmi a questa gente sennò le do popolarità’. Invece è perché lo teme. Dialetticamente, Adinolfi lo uccide. E quindi apprezzo più Adinolfi, che nonostante abbia idee totalmente diverse dalle mie non si tira mai indietro di fronte a un confronto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Fedez: "Mai macchiato di crimini anche se mi capita di frequentare persone che ne hanno commessi"
TV / Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Fedez: "Mai macchiato di crimini anche se mi capita di frequentare persone che ne hanno commessi"
TV / Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 20 ottobre
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata
TV / Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Ricerca