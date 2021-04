Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Giacomo Caliendo (FI), ha annullato la delibera Grasso che prevedeva la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. L’ex governatore della Lombardia aveva presentato un ricorso contro l’annullamento del vitalizio maturato come senatore. La decisione riguarda anche Ottaviano Del Turco, ex senatore, ministro dell’Economia e presidente della Regione Abruzzo.

Decisione, quella dell’organismo guidato da Caliendo, ex sottosegretario alla Giustizia, che non è stata accolta con favore da Fedez. Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha commentato la notizia del vitalizio a Formigoni nelle sue stories Instagram: “Vi ricordate qualche settimane fa il senatore Pillon che diceva che il Senato aveva un sacco di priorità?”, dice Fedez nel video. “Avete letto la priorità di oggi? Confermato il vitalizio al Celeste, ovvero a Formigoni. Gli hanno ridato il vitalizio di settemila euro. C***o, queste sono priorità. Complimenti, buonanotte ai senatori”.

Il riferimento alle “priorità” sono un rimando alle dichiarazioni del senatore leghista che aveva affermato di non voler dare priorità in Senato alla legge contro l’omotransfobia. “Questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatore Pillon che ci spiega il concetto di priorità – spiegava Fedez su Instagram alcune settimane fa -. Vorrei entrare nel merito delle priorità del senatore e del Ddl Zan. Cos’è? È un disegno di legge che attua nuove misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. In sostanza dà più diritti ha chi non ne ha. Nelle scorse settimane il senatore Pillon ha osteggiato l’approvazione”.

