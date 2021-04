Il rapper e influencer Fedez, che già nei giorni scorsi era intervenuto contro alcune frasi del senatore leghista Pillon, è tornato sul tema del ddl contro l’omofobia, bloccato al Senato dopo l’approvazione alla Camera. Il cantante ne ha discusso in una diretta Instagram con il promotore del testo della legge, il deputato Pd Alessandro Zan.

La diretta, a sostegno dell’approvazione del provvedimento, punta a sfatare le “fake news”‘ come quelle secondo cui la legge in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere “introduce il reato di opinione“. “Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo di discriminazione o violenza, quella non è più libertà d’espressione ma istigazione all’odio”, ha detto Fedez. “Chi dice che legge è liberticida mente sapendo di mentire. Chi lo dice vuole continuare a istigare all’odio”.

“Il punto è che dicono che c’è altro di più importante da votare”, prosegue il rapper. “Io vorrei vedere gli ordini del giorno di quello che viene discusso in Senato quotidianamente, per vedere se è tutto prioritario. Sono veramente curioso. Sono sicuro che si parlerà sicuramente di cose fondamentali in Senato…”. Fedez ha quindi invitato i suoi followers a scrivere al presidente della Commissione Giustizia al senato, il leghista Andrea Ostellari, per sbloccare lo stallo del testo a Palazzo Madama.

La voce di Fedez e della moglie, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, intervenuta durante la diretta, si aggiunge a quella di tanti artisti. In questi giorni diverse personalità del mondo dello spettacolo e della musica, tra cui Elodie, Mahmood e Levante, sono infatti intervenute per chiedere pubblicamente l’approvazione della legge Zan contro l’omofobia. Una petizione rilanciata online sul tema ha raccolto finora quasi 187mila firme.

