“Io sono notizia”, su Netflix arriva la docuserie su Fabrizio Corona: “Avevo in mano le vite di tutti”

"Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui": la serie sull'ex re dei paparazzi arriva sulla piattaforma dal 9 gennaio

Su Netflix è in arrivo una docuserie su Fabrizio Corona che ripercorre le vicende dell’ex re dei paparazzi. Cinque puntate, disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 9 gennaio, racchiuse nel sottotitolo: “Io sono notizia”. Prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello, la serie racconta la parabola di Corona, dal potere esercitato sulle vite degli altri al carcere fino alle persone che hanno fatto parte della sua vita. Tra queste c’è anche l’ex moglie Nina Moric, madre del primogenito Carlos Maria, che lo definisce senza troppi giri di parole “un pagliaccio”.

La docuserie, infatti, ripercorre anche le relazioni dell’ex paparazzo, da Nina Moric per l’appunto a Belen Rodriguez passando per Silvia Provvedi e l’attuale compagna Sara Barbieri, dalla quale ha avuto un secondo figlio, Thiago, nato nel 2024. E ancora: l’incontro con Lele Mora, che segna una svolta nella sua carriera, la fondazione dell’agenzia fotografica Corona’s e i primi arresti. I domiciliari, il carcere e la libertà, ottenuta nel 2023 e divenuta definitiva. “Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui, non mi hanno fatto niente” dichiara Corona che oggi, con il format su Youtube Falsissimo, è tornato alla ribalta diffondendo audio e conversazioni private che hanno coinvolto numerosi personaggi pubblici.