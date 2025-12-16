Il paparazzo mostra le chat tra il giornalista tv e un ex concorrente del Grande Fratello: "Questo è il MeToo italiano"

Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”. Il direttore editoriale di Chi ed ex conduttore del Grande Fratello è al centro della nuova puntata di Falsissimo, il format d’inchiesta di Corona su Youtube. Secondo il paparazzo, Signorini avrebbe avuto flirt e approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo: a titolo di esempio, Corona riporta alcuni messaggi whatsapp dal contenuto esplicito scambiati dal giornalista con un ragazzo poi approdato al Grande Fratello.

Ma il “sistema Signorini”, secondo Corona, sarebbe un modus operandi seguito da almeno altri 60 volti noti della televisione italiana: il paparazzo parla di un vero e proprio “MeToo italiano” con “minimo” 500 vittime negli ultimi dieci anni. Tra queste, Corona lascia intendere abbastanza esplicitamente che vi possa essere Pierpalo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip 5.

“Perché in Italia non si è mai parlato di un MeToo italiano?”, chiede provocatoriamente Corona. La risposta, secondo il paparazzo, starebbe in un sistema di potere dominato da Giorgia Meloni, che “ha in mano la televisione pubblica”, e dalla famiglia Berlusconi, che possiede la più importante tv privata del Paese e uno dei più importanti gruppi editoriali, Mondadori.

Corona ricorda la “carriera allucinante” fatta da Signorini, definito il “capo della Bibbia del gossip” autore di “una marea di libri con Mondadori”: per il paparazzo, il direttore di Chi ed ex conduttore del Gf è diventato nel giro di pochi anni, dopo il declino di Lele Mora e Barbara D’Urso, “l’uomo più potente d’Italia”, tanto da “togliere il posto a tutte le conduttrici”.

Nel corso della puntata di Falsissimo viene ricostruito in particolare il caso di un ex concorrente del reality, Antonio Medugno, che Corona porta a “caso simbolo di quello che avviene da vent’anni con tutti” nel mondo della televisione italiana.

Medugno è entrato nella casa del Gf nel gennaio 2022, quando era solo “un bel ragazzo napoletano sconosciuto che non mastica bene l’italiano”. Corona lo contatta telefonicamente e l’intervistato parla così del suo rapporto con Signorini: “Non voleva una relazione con me. Ci sono stati dei messaggi più affettuosi tipo ‘Sei sempre più bello’, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui”. Il ragazzo non ha mai sporto denuncia nei confronti del conduttore tv.

Ma il paparazzo dice di essere riuscito a entrare in possesso delle chat tra il ragazzo e il conduttore del Gf, conversazioni andate avanti per circa cinque mesi contenenti promesse di regali di lusso, avances e allusioni sessuali molto esplicite (“Sei praticamente perfetto. Sto cercando disperatamente di trovarti un difetto. L’unico difetto che mi terrorizza è che tu abbia il cazzo piccolo” oppure “Dove lo vuoi il mio bacio stasera?”).

“Il lavoro è una cosa, il nostro rapporto è un’altra”, chiarisce però Signorini via messaggio parlando con Medugno. “Il tuo lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Lo dico soprattutto nel tuo interesse. Io non ho niente da perdere, tu sì”.

Secondo Corona, dopo mesi di chat, una sera il ragazzo sarebbe andato a casa del giornalista, rimanendo a dormire, ma rifiutandosi di andare a letto con lui. “Risultato? Non è entrato nella Casa”, spiega Corona. Qualche tempo dopo, tuttavia, Signorini sarebbe “tornato alla carica” e avrebbe ricominciato a scrivergli: “Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del Gf. Questo è il sistema”, accusa il paparazzo.