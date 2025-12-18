“Sistema Signorini”, la replica del conduttore tv alle accuse di Fabrizio Corona

"Ho già messo tutto in mano ai miei legali", fa sapere il conduttore del Grande Fratello, che secondo le ricostruzioni del paparazza ha avuto approcci sessuali con giovani uomini poi approdati al Grande Fratello

Alfonso Signorini è pronto a seguire le vie legali contro Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi lo ha accusato di aver avuto approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo.

Nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, su Youtube, Corona ha rivelato una serie di chat e foto scambiate tra l’allora conduttore del Grande Fratello – nonché direttore della rivista Chi – e un aspirante concorrente del reality show, poi effettivamente ammesso nella “casa”. Negli scambi di messaggi, Signorini prometteva al ragazzo regali di lusso e faceva avances e allusioni sessuali molto esplicite. Anche se chiariva: “Il tuo lavoro e noi due percorreranno due strade diverse”.

Secondo Corona, il “sistema Signorini” sarebbe un modus operandi seguito da almeno altri 60 volti noti della televisione italiana: il paparazzo parla di un vero e proprio “MeToo italiano” con “minimo” 500 vittime negli ultimi dieci anni.

Il paparazzo, tramite il canale social del suo programma, ha fatto sapere che dopo la puntata in cui accusa il giornalista ha “ricevuto più di 50 segnalazioni di ragazzi che hanno subito approcci molesti via WhatsApp e tramite direct su Instagram, con promesse di partecipazioni a programmi televisivi e servizi giornalistici su settimanali di attualità patinati, da parte di Alfonso Signorini”.

Interpellato dal Corriere della Sera, il giornalista e conduttore tv replica: “Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”.

Nel suo Falsissimo, Corona ricorda la “carriera allucinante” fatta da Signorini, definito il “capo della Bibbia del gossip” autore di “una marea di libri con Mondadori”: per il paparazzo, il direttore di Chi ed ex conduttore del Gf è diventato nel giro di pochi anni, dopo il declino di Lele Mora e Barbara D’Urso, “l’uomo più potente d’Italia”, tanto da “togliere il posto a tutte le conduttrici”.

In una nuova puntata del suo format online, Corona sostiene che Signorini abbia avuto una carriera “così brillante e duratura” perché “custodisce” alcuni “segreti su Pier Silvio e Marina” Berlusconi, rispettivamente a capo di Mediaset e del Gruppo Mondadori. Segreti riguardanti le loro rispettive relazioni sentimentali con Silvia Toffanin e Maurizio Vanadia.