Il paparazzo accusa il giornalista e conduttore tv di aver avuto approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi aperto le porte del mondo dello spettacolo

Nella sua inchiesta sul presunto “Sistema Signorini”, Fabrizio Corona tira in ballo anche la famiglia Berlusconi. Secondo il paparazzo, Alfonso Signorini avrebbe fatto una “carriera così brillante e così lunga” a Mediaset e nel Gruppo Mondadori perché custodisce dei “segreti” su Pier Silvio e Marina Berlusconi, rispettivamente a capo delle due aziende.

Dal suo format su Youtube Falsissimo, Corona accusa Signorini di aver avuto approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi il paparazzo ha rivelato una serie di chat e foto scambiate tra l’allora conduttore del Grande Fratello – nonché direttore della rivista Chi – e un aspirante concorrente del reality show, poi effettivamente ammesso nella “casa”.

Corona ricorda che Signorini è autore di “una marea di libri con Mondadori”, gruppo che edita anche il magazine da lui diretto, Chi. Da una quindicina d’anni, inoltre, il giornalista lavora a Mediaset, dove dal 2020 ha condotto varie edizioni del Grande Fratello Vip. Secondo Corona, oggi Signorini è il “capo della Bibbia del gossip” ed è diventato nel giro di pochi anni, dopo il declino di Lele Mora e Barbara D’Urso, “l’uomo più potente d’Italia”, tanto da “togliere il posto a tutte le conduttrici”.

Nelle scorse ore, il paparazzo ha annunciato sui social l’imminente messa in onda su Youtube di una nuova puntata del suo format Falsissimo. In uno dei teaser di presentazione, Corona si domanda “Perché il potere di Alfonso Signorini sale?”. Risponde sempre Corona: “Perché i due capi, Pier Silvio e Marina, hanno dei segreti che Signorini custodisce”.

I segreti in questione riguarderebbero le relazioni sentimentali dei due manager della famiglia Berlusconi: quella di Pier Silvio con la conduttrice tv Silvia Toffanin e quella di Marina con il ballerino Maurizio Vanadia.

Secondo Corona, “Signorini avrebbe ritirato e custodito” materiale su Pier Silvio e Toffanin, presentatrice su Canale 5 del programma Verissimo da cui prende specularmente il nome Falsissimo. Quanto a Marina, il paparazzo sostiene che “si parlava di una relazione di Vanadia (suo marito dal 2008, ndr) con un famoso chirurgo”. Nei video che annunciano la nuova puntata della sua inchiesta, Corona peraltro non esibisce alcuna prova o indizio a sostegno della sua tesi.

Intanto, interpellato sulla vicenda dal Corriere della Sera, Signorini fa sapere di aver “già messo tutto in mano” ai suoi legali.