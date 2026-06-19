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Sissi – La giovane imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Sissi – La giovane imperatrice: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sissi – La giovane imperatrice (Sissi – Die junge Kaiserin), film del 1956 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad, secondo di una trilogia di pellicole romantiche sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Austria, 1854. Sissi, sposatasi con Francesco Giuseppe sul finale del primo film, si adatta difficilmente e lentamente alla vita di corte della monarchia asburgica, improntata alla più rigida etichetta spagnola. I contrasti maggiori sono con la suocera-zia: l’arciduchessa Sofia, infatti, interviene spesso negli affari della coppia, considerando i novelli sposi troppo giovani e inesperti per mandare avanti una famiglia come si deve, soprattutto se si tratta di una famiglia imperiale. La nascita della prima figlia di Sissi, chiamata Sofia, provoca un momento di forte rottura. L’arciduchessa, infatti, sottrae la bambina alla madre, ordinando che sia alloggiata in un’ala lontana del palazzo e affidandola alle cure delle governanti. Sissi è addolorata e offesa, ma rimane completamente delusa quando il marito non l’appoggia contro la suocera, anzi ne accetta le argomentazioni secondo le quali Sissi non è all’altezza di provvedere all’educazione della piccola arciduchessa.

Sissi, amareggiata, fugge dal palazzo e torna dalla sua famiglia in Baviera. Sua madre, quando capisce quello che ha fatto, si schiera dalla sua parte: è il padre, per una volta, che la rimprovera, anche se bonariamente, invitandola a tornare ai suoi doveri di moglie, madre e imperatrice. Durante la visita ai genitori, Sissi ritrova la gioia di vivere e riabbraccia le sorelle e i fratelli. Alla fine Francesco Giuseppe la raggiunge, si scusa, e le promette che riavrà sua figlia. La pacificazione permette il ritorno dell’imperatrice al palazzo. Oltre ai problemi personali, però, ci sono i problemi politici, dato che l’imperatore, contro le decisioni della madre e del governo, annuncia un’amnistia verso l’Ungheria.

Sissi – La giovane imperatrice: il cast

Abbiamo visto la trama di Sissi – La giovane imperatrice, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Romy Schneider: Elisabetta “Sissi” di Baviera
  • Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d’Asburgo
  • Vilma Degischer: Sofia d’Asburgo-Lorena
  • Magda Schneider: Ludovica di Baviera
  • Gustav Knuth: Massimiliano di Baviera
  • Vilma Degischer: Sofia di Baviera
  • Walther Reyer: conte Andrassy
  • Senta Wengraf: contessa Bellegarde
  • Helene Lauterböck: contessa Esterházy
  • Josef Meinrad: Böckl
  • Erich Nikowitz: Francesco Carlo d’Asburgo

Streaming e tv

Dove vedere Sissi – La giovane imperatrice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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