Macron avrebbe chiesto di fermare l’Eurovision dello scorso anno per fare chiarezza sui Maneskin e sul loro cantante Damiano, al fine di squalificarli dopo che si era diffusa la bufala della sniffata di droga in diretta. Proprio nel giorno in cui parte la nuova edizione dell’Eurofestival, che si svolge a Torino, la BBC ritorna sulla polemica, raccontando di un coinvolgimento diretto da parte del presidente francese. Stéphane Bern, conduttore della scorsa edizione, ha svelato di aver ricevuto un messaggio urgente in diretta da Macron, chiedendo chiarezza e un’eventuale squalifica della band romana, favorendo così la cantante francese Barbara Pravi. “Devi fare qualcosa, per favore”, avrebbe chiesto l’inquilino dell’Eliseo.

“I voti stavano arrivando, i Maneskin vincevano su Barbara. Era un gran casino”, ha aggiunto Bern. Nel corso delle votazioni della serata finale dell’Eurovision 2021, sui social era diventata virale la notizia falsa dell’uso di droga da parte di Damiano dei Maneskin, a causa di un’errata interpretazione di un’immagine della diretta tv. Tanti i messaggi arrivati al conduttore, mentre l’artista francese era stabilmente al secondo posto in classifica. Tra i messaggi ricevuti da Bern anche quello di Macron: “Devi fare qualcosa, per favore”. “Il ministro francese per gli affari europei, che era a Rotterdam per il concorso, mi ha anche inviato messaggi dicendo: ‘Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa.’ Ma cosa avrei potuto fare? Non stavo conducendo io. Non sono il presidente dell’Eurovision!”, ha aggiunto il conduttore. Anche la conduttrice Delphine Ernotte, quella sera al fianco di Bern, ha mantenuto la calma: “Se vinciamo voglio che siamo vincitori per merito, non perché viene squalificato il primo posto”.

Alla fine ha prevalso la linea diplomatica, e come ricorderete i Maneskin hanno meritatamente trionfato. Damiano ha poi chiarito di non aver fatto uso di alcun tipo di droga, smentendo quindi la bufala che si era clamorosamente diffusa nel corso della finale. Le dichiarazioni di Bern svelano quindi l’intromissione di Macron, che con i suoi messaggi avrebbe di fatto chiesto di interrompere l’Eurovision e squalificare la band italiana.