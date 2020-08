Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: “È la seconda volta che succede”

Elisabetta Canalis vittima di uno spiacevole episodio. L’ex velina di Striscia La Notizia, rientrata dagli Stati Uniti per trascorrere le vacanze insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri (con il quale si è riavvicinata di recente dopo la separazione), ha raccontato via social di essere stata vittima ancora una volta di vandali ubriachi. In una serie di storie Instagram, la Canalis ha mostrato via video il recupero della sua bicicletta, lanciata sugli scogli da ragazzini ubriachi. Come racconta l’ex velina, questa purtroppo non è stata neanche la prima volta. “Quella è la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate giù dalla muraglia. È la seconda volta che capita perché purtroppo è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi e quest’anno hanno battuto il record”, ha spiegato l’ex velina.

Nel video, si notano distintamente le due biciclette danneggiate, gettate sugli scogli, e anche il seggiolino per bambini che galleggia tra le rocce. Il video, diffuso in rete, ha subito fatto il giro del web.

