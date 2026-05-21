Sarabanda Celebrity: torna su Italia 1 lo show musicale con Enrico Papi

Questa sera, 21 maggio 2026, su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity, il popolare game show musicale condotto da Enrico Papi, che riparte con una nuova edizione in prima serata. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque il popolare gioco, che vedrà come concorrenti tanti ospiti vip pronti a darsi battaglia a suon di canzoni, per qualche ore di spensieratezza e allegria. Non mancheranno le novità. Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. I giochi di ogni puntata:

PLAYLIST: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

PENTAGRAMMA: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

CANTANTE MISTERIOSO: dietro uno schermo, artisti misteriosi rispondono alle domande sulla loro identità. La squadra che ne indovina di più conquista il jolly.

IN & OUT: quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge con la traccia.

CANZONE SBAGLIATA: Papi cambia un verso di un brano. Le squadre devono cantarlo correttamente per conquistare il punto.

RUBAJOLLY: La squadra che chiede di giocare al Rubajolly lo fa perché vuole tentare di far perdere uno o più jolly agli avversari. Il rischio però è che a perderlo o a perderli sia la squadra che ha “chiamato” il Rubajolly, che appunto in caso di sconfitta perderà i jolly che ha scommesso.

COMPILATION: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

CUFFIE: Un concorrente per squadra resta in postazione con le cuffie, senza poter sentire nulla, mentre gli altri tre mimano una serie di titoli di canzoni mostrati sul ledwall e riprodotti in originale. Entro un tempo stabilito, il concorrente con le cuffie dovrà indovinare quanti più brani possibile solo attraverso i gesti dei compagni, senza suggerimenti labiali.

TEMPO: Il gioco si sviluppa in due manche in cui le squadre, a turno, devono indovinare i titoli dei brani ascoltati nella loro versione originale. Alle spalle dei concorrenti una linea grafica, visibile solo al pubblico a casa, scandisce un tempo segreto: la squadra che avrà il turno allo scadere del tempo perderà la manche.

MUSIC PUZZLE: Le due squadre giocano contemporaneamente al pulsante cercando di indovinare il titolo delle canzoni attraverso parole o frammenti del testo mostrati e ascoltati dal brano originale. La prima squadra che arriva a tre punti, indovinando tre canzoni su un massimo di cinque, vince il gioco; in caso di parità si va allo spareggio al pulsante.

ASTA MUSICALE: torna il grande classico con la celebre frase “la indovino con una…”. Leggendo una frase enigmatica ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

7X30: non poteva mancare il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.

In un’intervista a Sorrisi e canzoni, Enrico Papi ha svelato alcune novità di Sarabanda Celebrity, in onda in prima serata su Italia 1 dal 21 maggio: “In ogni puntata ci sarà un famoso “cantante misterioso”: chi indovina la sua identità se lo ritrova in squadra come esperto musicale aggiunto”, ha spiegato il conduttore.

“Lo scorso anno avevamo concorrenti legati alla musica dal punto di vista professionale e dunque cantanti e addetti ai lavori. Quest’anno ci sono anche persone che vengono a divertirsi. Oltre alla Rettore, Jake La Furia, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Nina Zilli, ci saranno Claudio Amendola, Fabio Fognini, Guillermo Mariotto”.

Streaming e tv

Dove vedere Sarabanda Celebrity in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Italia 1 questa sera – 21 maggio 2026 – alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.