Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, Rosa rivela a Simone che anche lei ricorda quel giorno quando si ferì sull’altalena, lui per un momento si distrae e ricordando quand’erano bambini lacrimando, e quando arrivano Annarella e Nunzia, la giovane Ricci fa in tempo a sfilare di mano a Simone il coltello. Rientrate in cella Rosa rivela a Sharon, Marika e Annarella che Simone appartiene al clan Di Salvo, e le mette in guardia da lui. Sharon confessa a Rosa che è stata lei a fornire l’arma a Simone su ordine di Carmela, ma le giura che non aveva idea che sarebbe stata Rosa la vittima designata: Rosa reagisce malissimo, e adesso ha scoperto che Simone voleva ucciderla con la complicità dell’amica, la prova inconfutabile che Carmela ha tradito la loro amicizia.

Nel secondo episodio della serata, i secondini allontanano Federico e Samuele che vengono portati in isolamento dato che gli altri detenuti volevano aggredirli, tutti sono sconvolti per quanto accaduto ad Alina, infatti Stefano è allibito dalla scena mentre Maddalena abbraccia Stella aiutandola a calmarsi. Alina viene accompagnata d’urgenza in ospedale dove il medico annuncia a Massimo, Nunzia e Sofia che Alina è incinta. Rosa per ora vivrà a casa di Maria, a breve lasceranno Napoli entrando nel programma di protezione testimoni, Massimo e Maria prima di separarsi per sempre si scambiano un ultimo bacio. Stefano intanto, lasciandosi intimorire dall’avvocato di Simone, viene costretto a farlo uscire dalla cella di isolamento. Lino, non riuscendo più a contenere la rabbia, picchia violentemente Samuele, e Federico totalmente sconvolto non trova il coraggio di difendere il suo compagno.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: