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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, Rosa rivela a Simone che anche lei ricorda quel giorno quando si ferì sull’altalena, lui per un momento si distrae e ricordando quand’erano bambini lacrimando, e quando arrivano Annarella e Nunzia, la giovane Ricci fa in tempo a sfilare di mano a Simone il coltello. Rientrate in cella Rosa rivela a Sharon, Marika e Annarella che Simone appartiene al clan Di Salvo, e le mette in guardia da lui. Sharon confessa a Rosa che è stata lei a fornire l’arma a Simone su ordine di Carmela, ma le giura che non aveva idea che sarebbe stata Rosa la vittima designata: Rosa reagisce malissimo, e adesso ha scoperto che Simone voleva ucciderla con la complicità dell’amica, la prova inconfutabile che Carmela ha tradito la loro amicizia.

Nel secondo episodio della serata, i secondini allontanano Federico e Samuele che vengono portati in isolamento dato che gli altri detenuti volevano aggredirli, tutti sono sconvolti per quanto accaduto ad Alina, infatti Stefano è allibito dalla scena mentre Maddalena abbraccia Stella aiutandola a calmarsi. Alina viene accompagnata d’urgenza in ospedale dove il medico annuncia a Massimo, Nunzia e Sofia che Alina è incinta. Rosa per ora vivrà a casa di Maria, a breve lasceranno Napoli entrando nel programma di protezione testimoni, Massimo e Maria prima di separarsi per sempre si scambiano un ultimo bacio. Stefano intanto, lasciandosi intimorire dall’avvocato di Simone, viene costretto a farlo uscire dalla cella di isolamento. Lino, non riuscendo più a contenere la rabbia, picchia violentemente Samuele, e Federico totalmente sconvolto non trova il coraggio di difendere il suo compagno.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alfonso Capuozzo: Simone
  • Manuele Velo: Tommaso
  • Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
  • Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
  • Artem: Pino ‘o pazzo
  • Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
  • Francesco Luciani: Samuele
  • Francesco Di Tullio: Federico
  • Maria Esposito: Rosa Ricci
  • Yeva Sai: Alina
  • Giovanna Sannino: Carmela
  • Rebecca Mogavero: Marta
  • Elisa Tonelli: Sonia
  • George Li: Lorenza
  • Joyce Huang: Mei Ling
  • Cartisia Somma: Sharon
  • Carlotta Pinto: Marika
  • Greta De Rosa: Annarella
  • Virginia Bocelli: Stella
  • Carmine Recano: Massimo Esposito
  • Lucrezia Guidone: Sofia Durante
  • Vincenzo Ferrera: Beppe
  • Antonio De Matteo: Lino
  • Romano Reggiani: Stefano Stazi
  • Francesca Agostini: Claudia
  • Antonia Truppo: Maria Ricci
  • Tea Falco: Loredana
  • Agostino Chiummariello: Gennaro
  • Carmen Pommella: Nunzia
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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