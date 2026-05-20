Comandante: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Comandante, film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), che comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). Ma il comandante Todaro non sa stare lontano dai flutti. Durante la sua ennesima missione avvista una nave belga che, malgrado il Belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano. Il comandante e la sua squadra rispondono al fuoco e affondano la nave. Ma Todaro decide di mettere in salvo i naufraghi, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle Azzorre, e accettando il rischio di navigare in emersione fino a destinazione: perché la legge del mare per lui conta di più della legge della guerra.

Comandante: il cast

Abbiamo visto la trama di Comandante, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Comandante Salvatore Todaro

Massimiliano Rossi: Vittorio Marcon

Silvia D’Amico

Giorgio Cantarini: Vezio Schiassi

Johan Heldenbergh: Georges Vogels

Giuseppe Brunetti: Gigino Magnifico

Lucas Tavernier: Caudron

Arianna Di Claudio: Angelina

Luca Chikovani: Leonardo Barletta

Giuseppe Lo Piccolo: Pietro Bono

Streaming e tv

Dove vedere Comandante in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.