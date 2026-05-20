Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 20 maggio 2026

Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Una pagina sull’attualità politica italiana e internazionale sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Ampio spazio anche agli sviluppi dell’attentato a Modena avvenuto sabato scorso, mentre il Gip ha convalidato l’arresto e la custodia in carcere per Salim El Koudri. E ancora, focus sul caso di Garlasco: sono infatti attese nei prossimi giorni le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio. Come di consueto, il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Roberto Vecchioni, Paolo Mieli, Barbara Palombelli e Antonio Polito.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.