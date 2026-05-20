Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 20 maggio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 20 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il programma torna a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini. Il ragazzo è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo: tre settimane fa il sollievo della famiglia perché era arrivato il parere favorevole della Regione allo svuotamento della diga che finalmente avrebbe potuto fugare ogni dubbio e permettere di scoprire se il corpo del ragazzo è lì oppure no. Ora un nuovo stop: la diga non verrà svuotata, è incompatibile con la tutela della riserva naturale. “Siamo davvero amareggiati…I pesci più importanti di mio figlio?”, lo sfogo della mamma. A seguire la vicenda dell’uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia: aveva colpito già in precedenza? “Le ho gettate giù dal palazzo perché mi hanno aggredito” – dice agli inquirenti – ma ha graffi sui polsi, segno che probabilmente le vittime hanno cercato di aggrapparsi a lui.

E poi il caso di Tony Drago, il militare trovato morto sul piazzale della caserma: il suo caso è stato archiviato, ma la Corte Europea del Diritti dell’Uomo ha stabilito che le indagini fatte sono state inadeguate e insufficienti. I familiari non si arrendono e fanno ancora un appello ai possibili testimoni. Infine, come sempre, spazio gli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 20 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.