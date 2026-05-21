Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 21 maggio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Splendida Appendice. Questo il nome prescelto per la puntata di oggi, 21 maggio 2026. Una puntata con il meglio di questa edizione del programma. Non ci saranno quindi nuovi ospiti in studio, ma verranno riproposti i momenti migliori delle varie puntate. Nello specifico ritorneranno Luca Parmitano, Greg, Willem Dafoe, Jasmine Trinca e tanti altri.

Non mancheranno anche i classici siparietti in cui il pubblico in studio – autocertificato nelle categorie più varie, dagli “anziani da bar” alle “donne doppio ruolo” – si confronterà con i “competenti”: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata Ester Viola e lo psicologo Alberto Penna. Poi spazio agli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini e, sul palco, la superband guidata da Nicola “Ballo” Balestri (basso), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria) e Daniele D’Alessandro (tastiere e clarinetto).

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.