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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 maggio 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 maggio 2026

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, con cui si analizzeranno i principali temi dell’attualità internazionale e politica, a partire dai rapporti tra Europa e America e dal ruolo di Donald Trump. A seguire, un approfondimento sulla strage di Modena, dopo le dichiarazioni del Gip secondo cui Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. Infine, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (FdI), Brando Benifei (PD), Stefano Benigni (FI), Raffaella Paita (IV) e Simonetta Matone (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 21 maggio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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