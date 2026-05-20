Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntata su Canale 5, 20 maggio

Questa sera, 20 maggio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la terza puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del celebre format musicale delle reti Mediaset, in onda per tre puntate con Michelle Hunziker e Alvin. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Tanti i cantanti noti nel cast. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli artisti.

Anticipazioni prima puntata

In aggiornamento

Cast, cantanti, conduttori, artisti

Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. Ma vediamo tutti i nomi annunciati di Battiti Spring 2026. Sul palco di Ferrara nel corso delle tre serate sono attesi:

AKA 7even

Alfa

Annalisa

Baby K

Bianca Atzei

Bresh

Cioffi

Clara

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Emma

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesco Renga

Fred De Palma

Gemelli Diversi

Geolier

J-Ax

LDA

Levante

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Meek

Michele Bravi

Mr. Rain

Nayt

Nicolò Filippucci

Noemi

Petit

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro

Tropico

Welo

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.