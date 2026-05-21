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Un futuro aprile: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Un futuro aprile: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un futuro aprile, film diretto da Graziano Diana con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta e Anna Ferruzzo. Il film è liberamente ispirato all’opera letteraria “Sola con Te in un Futuro Aprile” di Margherita Asta e Michela Gargiulo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

2 aprile 1985: due auto, una dietro l’altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c’è Barbara Asta con i due figli gemelli di sette anni, nell’altra il giudice Carlo Palermo, trasferito alla procura di Trapani solo pochi giorni prima. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l’autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode seminando morte: il giudice Palermo viene ferito, mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono all’attentato. Margherita Asta, 11 anni, si salva perché è a scuola, ma perde la madre e i fratellini in quella strage di mafia. Il padre, Nunzio, segue per anni le indagini della procura e i processi che accusano mandanti ed esecutori, senza che vengano identificati i veri colpevoli. Margherita cresce tra dolore e rabbia, convinta inizialmente che la tragedia sia colpa del giudice. Dopo la morte del padre, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta finalmente alla condanna dei colpevoli. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa: il loro incontro diventa un momento umano e intenso di riconciliazione e rinascita.

Un futuro aprile: il cast

Abbiamo visto la trama di Un futuro aprile, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Aurora Menenti, Federica De Cola e Denise Sardisco.

Streaming e tv

Dove vedere Un futuro aprile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 21 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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