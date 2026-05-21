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Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 21 maggio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera. Tuttavia, Sahika sta giocando una partita molto più pericolosa: finge sottomissione con il fratello Kaya mentre, con la complicità del doppiogiochista Haluk, prepara documenti falsi e il terreno per eliminare Nadir. Il climax dell’episodio vede il confronto finale tra Sahika e Nadir; lei lo va a trovare con la scusa di un addio e riesce ad avvelenarlo, convinta di aver messo fine al suo regno del terrore.

Le indagini di Caner ed Ender sulla morte di Nadir sono a un punto morto e la notizia getta Ender nello sconforto. In ufficio riceve un altro duro colpo: Sahika, nuova proprietaria dell’azienda, la licenzia. Ender si sfoga con Kaya, che le promette il suo sostegno per aiutarla a reagire. Nel frattempo, Lila trova lavoro all’università e Zehra in una libreria, anche se quest’ultima è insoddisfatta dello stipendio. Yildiz organizza una piccola festa per Halit Can e invita anche Halit.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 21 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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