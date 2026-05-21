Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera. Tuttavia, Sahika sta giocando una partita molto più pericolosa: finge sottomissione con il fratello Kaya mentre, con la complicità del doppiogiochista Haluk, prepara documenti falsi e il terreno per eliminare Nadir. Il climax dell’episodio vede il confronto finale tra Sahika e Nadir; lei lo va a trovare con la scusa di un addio e riesce ad avvelenarlo, convinta di aver messo fine al suo regno del terrore.

Le indagini di Caner ed Ender sulla morte di Nadir sono a un punto morto e la notizia getta Ender nello sconforto. In ufficio riceve un altro duro colpo: Sahika, nuova proprietaria dell’azienda, la licenzia. Ender si sfoga con Kaya, che le promette il suo sostegno per aiutarla a reagire. Nel frattempo, Lila trova lavoro all’università e Zehra in una libreria, anche se quest’ultima è insoddisfatta dello stipendio. Yildiz organizza una piccola festa per Halit Can e invita anche Halit.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 21 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.