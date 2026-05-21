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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 maggio 2026

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi trattati: la guerra e l’impatto della crisi energetica; l’assalto di Israele alla Flotilla; lo scontro interno alla destra su sicurezza e riarmo. Tra gli ospiti annunciati: l’ex Premier Romano Prodi; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il teologo Antonio Spadaro; il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli; il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI); l’europarlamentare Stefano Bonaccini (PD); le giornaliste Randa Ghazy, Flavia Perina e Cinzia Sciuto; e il Presidente di Soleterre ONLUS Damiano Rizzi. Non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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