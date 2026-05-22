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Iddu – L’ultimo padrino: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Iddu – L’ultimo padrino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Iddu – L’ultimo padrino, film del 2024 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. È liberamente ispirato a un fatto avvenuto durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Sicilia dei primi anni 2000, Catello Palumbo, un ex politico locale democristiano di origini campane, condannato a sei anni per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nel carcere di Cuneo, si vede offrire la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare il suo figlioccio d’un tempo: il boss mafioso Matteo. Catello comincia quindi una corrispondenza epistolare con quest’ultimo, ormai stanco della sua vita da latitante, nella speranza di indurlo a rivelare per errore, in uno dei suoi pizzini, il proprio nascondiglio. Il piano di Catello, tuttavia, fallisce, e finiscono arrestati solo i familiari di Matteo, i quali, per vendetta, faranno poi ammazzare il genero dell’ex-sindaco.

Iddu – L’ultimo padrino: il cast

Abbiamo visto la trama di Iddu – L’ultimo padrino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Toni Servillo: Catello Palumbo
  • Elio Germano: Matteo
  • Daniela Marra: Rita Mancuso
  • Barbora Bobuľová: Lucia Russo
  • Giuseppe Tantillo: Pino Tumino
  • Fausto Russo Alesi: Emilio Schiavon
  • Antonia Truppo: Stefania
  • Tommaso Ragno: Papacena
  • Betty Pedrazzi: Elvira
  • Filippo Luna: Giovannino
  • Rosario Palazzolo: Don Gaetano
  • Roberto De Francesco: senatore
  • Vincenzo Ferrera: assessore
  • Maurizio Marchetti: Mar. Di Graziano
  • Gianluca Zaccaria: App. Battaglia
  • Lucio Patanè: sindaco Manciaracina
  • Maurizio Bologna: vicino di casa di Lucia Russo

Streaming e tv

Dove vedere Iddu – L’ultimo padrino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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