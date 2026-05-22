Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 22 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il senatore democratico statunitense Bernie Sanders, in collegamento da Washington. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi si è recato a Reggio Calabria, città chiamata al voto per le prossime elezioni comunali, per raccontare il clima politico e le aspettative dei cittadini. Il viaggio è proseguito nell’area destinata al futuro Ponte sullo Stretto di Messina, dove ha incontrato alcune delle persone che rischiano l’esproprio di terreni e abitazioni. Spazio alla musica con l’esibizione del cantautore americano Fantastic Negrito, mentre i monologhi saranno affidati ad Eduardo Mattiozzi.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 22 maggio 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.