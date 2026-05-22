Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 maggio 2026

Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, ancora il caso di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, l’attenzione si concentra sulla compatibilità tra le impronte del colpevole e quelle di Andrea Sempio. Spazio poi agli approfondimenti in studio sugli audio inediti delle intercettazioni del nuovo indagato. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.