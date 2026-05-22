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La forza di una donna: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 22 maggio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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La forza di una donna: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata La forza di una donna, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sirin viene rinchiusa con l’accusa di omicidio. Nel frattempo, il libro sulla storia di Bahar ottiene un grande successo e le viene proposto di trasformarlo in una serie TV. Satilmis organizza una sorpresa per Ceyda: far dire ad Arda la parola “mamma”, con l’aiuto di Nisan e Doruk. I preparativi per le nozze di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif entrano nel vivo.

Streaming e tv

Dove vedere La forza di una donna in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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