Il nude look di Elisabetta Canalis su Instagram fa impazzire il web

Elisabetta Canalis ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i follower: l’ex Velina, infatti, si è fatta immortalare in un intimo nude look che ha fatto il pieno di like e commenti. La showgirl, che sta trascorrendo le vacanze in Italia, ha postato due immagini che la vedono con un intimo color carne mentre beve una tazza di caffè. La didascalia, infatti, recita la dicitura “Italian breakfast”.

Le foto, che lasciano poco spazio all’immaginazione, hanno ottenuto centinaia di commenti, tra cui anche quelli di diversi follower vip. Tra coloro che hanno lasciato un commento, infatti, c’è anche lo stilista Roberto Cavalli che scrive: “Wow amore, che bella”. Commenti entusiasti anche da parte dell’influencer Chiara Biasi e dall’attrice Roberta Giarrusso. A distanza di più di vent’anni dalla prima apparizione su Striscia la Notizia, la showgirl, che ora vive a Los Angeles con il marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva, continua a far sognare gli italiani con la sua intramontabile bellezza.

