Elisabetta Canalis, sui social, ha chiesto ai fan di darle un consiglio sul suo nuovo taglio di capelli. Per farlo, ha postato alcune sue foto.

Una di queste non ha certo lasciato indifferenti gli utenti. Nello scatto, la ex velina è senza veli, in un’immagine che ha scaldato il web.

Elisabetta Canalis, nella foto, tenta di coprirsi con le mani, ma il tentativo non riesce più di tanto.

Pioggia di commenti sul web: “Sei sempre la più bella”, scrive un utente. “L’età per te non passa mai”, commenta un altro fan.

Insomma, questo scatto è decisamente piaciuto sui social.

Ecco la foto:

Elisabetta Canalis: la vita privata

Canalis vive negli Stati Uniti ormai da qualche anno. Il 14 settembre 2014 ha sposato, infatti, il chirurgo italo-americano Brian Perri. Le nozze sono state celebrate ad Alghero, nella sua Sardegna, non lontano dalla città in cui è nata, Sassari.

Elisabetta e Brian hanno avuto una bambina, nel 2015, Skyler Eva e tutta la famiglia vive a Los Angeles.

Canalis sul red carpet di Los Angeles si vede tutto | VIDEO