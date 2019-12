Elisabetta Canalis si racconta a Domenica In: il ricordo commosso del padre

Elisabetta Canalis ha rilasciato un’intervista molto intima a Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In. La ex velina ha raccontato il difficile rapporto che ha avuto con il padre e il momento in cui è morto.

“Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti”, confida a Mara Venier, “Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità, era diverso. Era la generazione del dopoguerra, con delle regole, ma so che mio papà mi ha amato tantissimo”.

Il padre Cesare Canalis è venuto a mancare durante le vacanze di Natale, aveva raggiunto la figlia a Los Angeles per le feste: “Ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto ma peggiorava, e poi è mancato. Forse la cosa più importante che ha unito me e mio padre è stato il momento della sua morte. Quando ci ha chiamato l’ospedale, ho pensato fosse giusto andare lì, mi sono messa vicino a lui e mi sono addormentata”.

“Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più”, ha detto commossa Elisabetta Canalis.

Nell’intervista la showgirl sarda parla anche del suo percorso professionale: “Ringrazio sempre Antonio Ricci perché se non fosse stato per “Striscia la Notizia” io non sarei qui, ma grazie per aver mostrato altre immagini”.

“Sono fortunata, ma ho sempre pensato di poter vivere anche senza. Meno male, altrimenti sarei esaurita”, dice a proposito del mondo dello spettacolo.

Sull’Italia Elisabetta ammette: “Mi manca, ma mi sono sposata in Sardegna. Ho fatto questa scelta, ma non significa che sia stato facile”.

E parla anche del marito Brian Perri “Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontrato prima non gli avrei neanche parlato. Lui è una persona diversa a livello umano e di principi. Mi sono innamorata di lui umanamente perché non c’è solo l’attrazione fisica”.

Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti ai tempi della relazione con George Clooney. “Un uomo molto famoso, ma non ne parliamo”, rassicura l’ospite Mara Venier.

E su quello che vorrebbe per questo Natale, la Canalis dice: “Vorrei che tutto restasse così com’è perché ho fatto molto fatica per averlo”.

Potrebbero interessarti Crede di essere fuori onda e commette una gaffe: lo scivolone di Edoardo Leo a Domenica In John Frusciante è tornato nel gruppo: l’annuncio dei Red Hot Chili Peppers Ascolti tv domenica 15 dicembre 2019: Pezzi unici, Che Tempo Che Fa, Indovina chi viene a Natale

Leggi anche:

La dieta di Elisabetta Canalis: ecco cosa mangia per smaltire i chili presi in vacanza

Elisabetta Canalis racconta particolari sulla sua vita intima e sul sesso