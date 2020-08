Elettra Lamborghini: “Conosco VIP che hanno il Coronavirus e non hanno fatto il tampone”

A poche settimane dalle nozze, Elettra Lamborghini ha sfruttato il suo canale Instagram per denunciare chi non fa il tampone pur essendo tornato dalle vacanze in Sardegna. L’ereditiera ha spiegato in una serie di Instagram Stories che alcuni VIP di sua conoscenza non solo hanno contratto il Coronavirus, ma non hanno neanche voluto fare il tampone e, ad aggravare il tutto, pare che se ne vadano in giro come se nulla fosse.

“La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il Coronavirus e giustamente se ne stanno a casa”, ha spiegato la Lamborghini. “Ci sono persone famose che io so per certo che hanno preso il Coronavirus, perché erano in compagnia di altre persone (non famose) che hanno preso il Coronavirus, tutte le persone che erano in quel gruppo ce l’hanno. Non fanno il tampone, non dicono niente a nessuno, si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro”. In aggiunta, Elettra ha poi spiegato che per il suo matrimonio ha chiesto a tutti gli invitati di fare il tampone “massimo tre giorni prima dall’evento. E questa gente”, quelli di ritorno dalla Sardegna, intende la cantante, “non fa il tampone?”

Leggi anche:

1. Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate” / 2. Antonella Mosetti positiva al Covid: “Sono stata al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto”

Potrebbero interessarti Covid, Eliana Michelazzo trasportata ospedale: "Le condizioni si sono aggravate" “I gay sono contro natura”, la youtuber Morenamore nella bufera: interviene anche Chiara Ferragni Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 28 agosto su Canale 5