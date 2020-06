Diletta Leotta incinta? Gli scatti con Daniele Scardina che fanno sognare i fan

Diletta Leotta incinta?

Il settimanale Diva e Donna ha immortalato Diletta Leotta in un momento molto particolare, in cui si è recata insieme al fidanzato Daniele Scardina in una clinica, e secondo alcuni potrebbe essere incinta. La rivista fa notare che, negli scatti, le sue curve appaiono più generose del solito, ipotizzando che non si sia trattato di una semplice visita di controllo. La combo “clinica e pancino” lascerebbe pensare che la conduttrice di Dazn sia incinta. Dopo la visita, Diletta Leotta è tornata a casa insieme al fidanzato, proprio lì dove è iniziata la loro convivenza per via della quarantena, un’esperienza che sembra esser andata benissimo e essersi trasformata in un idillio amoroso. Per questo i fan della coppia sarebbero felici di assistere alla nascita del pargolo di famiglia.

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, la casa di Milano della conduttrice sportiva è stata svaligiata. Dall’abitazione di Diletta Leotta, in zona corso Como, sono stati portati via 8 orologi – tra questi alcuni Rolex – anelli e contanti per un valore di 150mila euro. Tutti gli oggetti rubati erano contenuti in una cassaforte che è stata asportata.

