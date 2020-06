Ladri svaligiano casa di Diletta Leotta: rubati Rolex e gioielli per 150mila euro

Svaligiata la casa di Diletta Leotta, a Milano nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Dall’abitazione della giornalista e presentatrice tv in zona corso Como sono stati portati via 8 orologi – tra questi alcuni Rolex – anelli e contanti per un valore di 150mila euro. Tutti gli oggetti rubati erano contenuti in una cassaforte che è stata asportata.

Sul furto stanno indagando gli agenti della questura che stanno passando al setaccio i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso della zona. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati forzando una delle finestre dell’abitazione che si trova al nono piano di palazzo, a circa 30 metri di altezza.

Proprio ieri la conduttrice aveva postato sui suoi profili social una foto per raccontare che, con la ripresa delle partite dopo il lockdown, era tornata in studio per le prove di conduzione della trasmissione che conduce sulla piattaforma Dazn.

