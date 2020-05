Chiara Ferragni su Instagram: “Sono così fiera di lui per il suo nuovo singolo”

“Sono così fiera di lui per il suo nuovo singolo”, con questa frase e una foto su Instagram Chiara Ferragni ha festeggiato l’uscita del nuovo singolo di Fedez. La foto mostra la coppia abbracciata e Fedez, particolarmente stretto alla compagna, ha un’espressione immobile. Infatti il rapper ha commentato ironico sotto il post: “Ma che foto hai messo? Sembro impagliato”.

Chiara Ferragni, Fedez prepara una torta per il suo compleanno

Ieri a mezzanotte è uscito il nuovo singolo di Fedez. Si tratta di “Problemi con tutti (Giuda)“, singolo la cui copertina è stata disegnata dal fumettista Leo Ortolani. Proprio il papà di Rat-Man ha commentato il post Instagram di Chiara Ferragni: “Gran bel brano! Anche la copertina non è male”, ha scritto in risposta il fumettista.



Ortolani su Facebook ha spiegato come è nata l’idea della copertina e come al suo interno siano stati piazzati alcuni dei personaggi storici del repertorio del fumettista: “Federico mi ha chiesto di interpretargli il brano attraverso la copertina, su suggerimento di Chiara Ferragni, lo specifico, Federico, che le mogli sono preziose, vai a litigare per una cover, non è il caso”.

Con la sua solita verve il fumettista continua: “E insomma, son contento che avesse un’idea di base che poi era pure la mia, quella dell’immagine “sacra” di una specie di martire dei social. E siccome si cita Giuda, ho inserito il nostro trio, Giuda, Aldo e Bedelia in un angolo del disegno. Una pala d’altare con colori bizzarri, che dovreste vedere subito, quando cercate il brano”.

Poi ha raccontato un curioso aneddoto riguardo il completamento del disegno: “Non vi sto a raccontare il momento in cui, dopo avere disegnato faticosamente tutti i tatuaggi, mi sono accorto che stavo usando come foto di riferimento un’immagine ribaltata”. Alla fine Ortolani conclude: “Grazie, Fedez, prossima volta, maglione a collo alto con una renna”.

