Chiara Ferragni e le scarpe griffate di Leone

Chiara Ferragni sfoggia su Instagram la collezione di scarpe griffate del piccolo Leone, da quelle da ginnastica agli scarponi da sci.

Le marche delle calzature sono facili da riconoscere, e non potrebbe essere altrimenti per il figlio della fashion influencer più famosa al mondo, che sfoggia ogni giorno almeno tre completi differenti del valore di migliaia di euro. La maggior parte dei quali indossa anche per lavoro, perché fare pubblicità alle griffe è il mestiere per cui viene pagata.

E a volte usa lo stesso stile anche con il figlio, motivo per cui molti la criticano di usare il piccolo come un altro sponsor vivente.

Come notato da Fanpage, nel caso delle scarpe, Chiara Ferragni mostra su Instagram delle Nike Air Jordan, il cui valore ammonta normalmente ai 200 euro; le famose scarpe invernali “Ugg”, il cui costo equivale a 100 euro circa, e i Moon Boot per la neve, il cui costo è pari a 98 euro.

E ancora: Gazzelle Adidas da 49,95 euro, Vans a stivaletto in bianco e nero da 50 euro, Superga colorate da 49 euro, Yeezy Boost sia in bianco che in nero da 170 euro, Hawaianas in blu e bianco da 16 euro. E per finire in bellezza, marche che normalmente non si addicono a un bimbo di due anni: mocassini Versace da 250 euro e sneakers Fendi da 280 euro.

Come calcolato dal sito, sommando i prezzi dei modelli più riconoscibili dalle storie della influencer, si arriva a una cifra esorbitante, pari a ben 1.697 euro.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Diana Del Bufalo, il nuovo messaggio dopo la rottura: “Basta stare male, la vita è stupenda” Joshua Jackson, il Pacey di Dawson’s Creek si è sposato La foto di Belen Rodriguez in versione natalizia manda in visibilio i fan

“La Ferragni trasmette valori, unità della famiglia e lavoro”. I follower di Chiara raccontano a TPI perché la seguono | VIDEO

Chiara Ferragni Unposted, la regista a TPI: “Chiara Ferragni rappresenta il grande cambiamento della nostra epoca”

Paura per Leone, il figlio di Chiara Ferragni finisce all’ospedale: “Ho perso 20 anni di vita”