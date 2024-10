Marina Di Guardo torna single, finita la relazione della mamma di Chiara Ferragni con Frank Kelcz

Finita la relazione tra la mamma di Chiara Ferragni e Frank Kelcz

La scrittrice Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, sarebbe tornata single dopo la fine della relazione con il compagno Frank Kelcz.

È quanto rivela il settimanale Oggi che, però, non rende noti i motivi della rottura. Secondo il magazine, tuttavia, la relazione sarebbe stata in crisi già da tempo.

A pensare sulla fine della storia d’amore potrebbe essere stato, ma il condizionale è d’obbligo, anche il Pandoro-gate in cui è stata coinvolta la figlia Chiara Ferragni e la fine del matrimonio di quest’ultima con Fedez.

È quanto scrive Dagospia secondo cui nella fine della relazione di Marina Di Guardo sarebbero stati “complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”.

La scrittrice, comunque, al momento non ha né confermato né smentito l’indiscrezione. Marina Di Guardo e Frank Kelcz sono apparsi poche volte insieme in pubblico: la prima volta in cui i due sono apparsi in coppia è in una foto del pranzo di Natale del 2022 pubblicata da Valentina Ferragni.

Per l’autrice si trattava della prima relazione dopo la fine del matrimonio con Marco Ferragni, avvenuto nel 2022, padre di Chiara, Valentina e Francesca.