Enzo Miccio sulle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Ospite di Che Tempo Che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove nella serata di domenica 20 ottobre, il wedding planner Enzo Miccio ha raccontato alcuni retroscena inerenti al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Secondo quanto raccontato da Miccio, infatti, molti personaggi famosi si sono rivolti a lui perché non avevano ricevuto l’invito alle nozze: “Io mi sono fatto un sacco di nemici per questo matrimonio perché tutti chiamavano me perché non gli arrivava l’invito e mi dicevano: ‘Ma io non ci sono?’. E io mentivo, dicendo che c’erano anche se non erano sulla lista degli invitati”.

Tra coloro che avevano “protestato” per il mancato invito, infatti, figura anche Cristiano Malgioglio che, sempre durante il programma di Fabio Fazio, aveva mostrato il proprio malcontento nei confronti di Simona Ventura.

“Io non sono stato invitato… Me lo aspettavo da un’amica” aveva dichiarato il cantante, che nella puntata di domenica scorsa ha ribadito: “Beh Simona non mi ha invitato, ma non capisco… Ci sono rimasto molto male”.