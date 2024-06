Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano, bufera sulle partecipazioni: “Ma che è sta cafonata?”

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano, bufera sulle partecipazioni

Come è noto già da tempo il prossimo 6 luglio Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze: c’è una cosa, però, che ha creato un vero e proprio putiferio sul web, le partecipazioni del matrimonio.

A renderle pubbliche è stata la giornalista Grazia Sambruna che sul sito MowMag ha commentato senza troppi giri di parole: “Ma che è sta cafonata?”.

La coppia, infatti, sulle partecipazioni ha pubblicato anche l’Iban con causale “Simona e Giovanni Honeymoon”. Agli invitati, dunque, sarebbe stato chiesto un piccolo contribuito per il viaggio di nozze. Una scelta molto comune che ha destato perplessità solo ed esclusivamente per il fatto che la coppia non ha problemi economici, anzi.