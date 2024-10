Achille Costacurta: “Vedevo mio padre e mia madre come nemici”

Dopo essere stato al centro di numerose polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe, Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, rivela la sua dipendenza dai social network.

Intervistato da Di Più Tv, il giovane ha rivelato: “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui, a volte per imitarli, a volte per fare meglio di loro. Ero dipendente dai social, come in un gioco d’azzardo”.

“Non è stato facile – confessa Achille – è stato un periodo durissimo che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Adesso non sono più schiavo di quel mondo e mi godo ogni singolo minuto delle mie giornate. Spesso senza mandare o ricevere messaggi. Sono io a decidere quando leggere un messaggio oppure quando mandarlo”.

Cresciuto sotto i riflettori, il giovane ha ammesso di aver sviluppato una vera e propria dipendenza: “Non riuscivo a farne a meno, non riuscivo a uscirne”.

Achille Costacurta rivela di esserne uscito anche grazie all’aiuto dei suoi genitori: “Quando sei piccolo vedi tuo padre e tua madre come nemici. Soltanto quando cresci scopri che tutto quello che fanno per te lo fanno per uno scopo: per il tuo bene”.

“Ho deciso che non meritavano di soffrire per me. Ho iniziato a comprenderli. Mi sono reso conto che un genitore non farebbe mai male a un figlio” conclude il ragazzo.