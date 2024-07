Achille Costacurta e le foto shock con pacchi di soldi e droga: “Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”

Achille Costacurta e le foto shock con pacchi di soldi e droga

Achille Costacurta di nuovo al centro della cronaca: il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, poi successivamente cancellato, una serie di foto in cui apparivano pacchi di soldi e una bustina con una strana polvere rosa.

Nella mattinata di domenica 14 luglio, infatti, Costacurta jr., noto al pubblico televisivo per aver partecipato a Pechino Express proprio insieme alla madre Martina Colombari, ha pubblicato una serie di foto facendo riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati illecitamente.

“Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!” ha scritto il giovane pubblicando l’immagine di una bustina in una scatola con dei biscotti di cioccolato.

Poi, in un’altra immagine, si vedono pacchi di banconote. “Vai come si traffica Martina Colombari!” è il commento di Achille Costacurta.

E ancora, in una terza foto si vede una bustina con una polvere rosa dentro. Anche in questo caso il ragazzo tira in ballo la madre scrivendo: “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!”.

Poche ore dopo il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato disattivato, mentre, almeno per il momento, sia Martina Colombari che Alessandro Costacurta non hanno commentato la vicenda.

Il giovane era già salito alla ribalta della cronaca per aver dato in escandescenze a bordo di un Taxi, a Milano, fatto per il quale era stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

A raccontare l’accaduto era stata la stessa tassista che in un’intervista a Il Giorno aveva rivelato come il ragazzo improvvisamente avesse iniziato a pronunciare “frasi senza senso, per poi abbassare i finestrini e urlare a ciclisti e passanti”.

“Ha cominciato a dare pugni alla parte interna degli sportelli, ferendosi alle mani: gridava ed era sempre più agitato, era completamente fuori di sé” aveva aggiunto la donna.