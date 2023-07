Martina Colombari parla del figlio Achille Costacurta

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, l’ex Miss Italia e attrice Martina Colombari ha parlato, tra le altre, del figlio Achille Costacurta, protagonista, insieme alla mamma, dell’ultima edizione di Pechino Express, e recentemente al centro della cronaca per una denuncia a suo carico sporta per resistenza a pubblico ufficiale.

Ricordando l’infanzia di figlio, Martina Colombari ha spiegato non è stato facile rapportarsi con le persone che riconoscevano lei e il marito (l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta ndr) e che quindi riservavano attenzioni particolari al bambino: “Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”.

Sul rapporto con Achille, l’interpreta afferma: “Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? È una forma di grande intelligenza”.

“Ci sono dei momenti in cui ti fanno inca**are da morire. Quando parli proprio un’altra lingua, ti trattano male, ti rispondono male, sbattono le porte, ti mandano a quel paese, non rispondono al telefono” ha poi rivelato Martina Colombari.

“Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre” ha ammesso l’ex Miss Italia, che poi, riguardo al futuro del figlio, ha aggiunto: “Spero sia felice, perché gli ripeto sempre che la vita è meravigliosa ed è più semplice di quel che loro immaginano. Che si fidanzi con un ragazzo o che abbia una moglie e faccia un figlio… Va bene tutto. L’importante è che possa guardarsi allo specchio e sorridere”.