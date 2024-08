Billy Costacurta e le bravate di suo figlio Achille: “Fatica a trovare una passione, questo mi preoccupa”

Billy Costacurta parla di suo figlio Achille: “Fatica a trovare una passione”

Billy Costacurta si dice preoccupato del fatto che il figlio Achille, protagonista di diverse bravate sui social e non solo, fatichi a trovare una passione che lo tenga impegnato.

L’ex calciatore ha parlato della sua vita privata e professionale nel programma Stories, in onda su SkyTg24, di cui era già stato fornita un’anticipazione.

Costacurta ha spiegato cosa vorrebbe il figlio raccontasse di lui: “Non potrà dire che non sono stato presente. Sono sempre stato con lui, gli ho fatto anche da autista. In questo momento ammira molto la mia pazienza. In effetti è una caratteristica che mi riconosco nei confronti delle persone che ho intorno. È una qualità che mi ha permesso di superare momenti difficili, anche con mio figlio”.

L’ex difensore del Milan ha quindi aggiunto: “Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione”.

Il commentatore di Sky ha poi approfondito il concetto citando il rapper Tedua, di cui Achille è grande fan: “Ho conosciuto Tedua a una serata di beneficenza ed è una persona splendida. Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando”.

Achille Costacurta era salito di recente al centro della cronaca per aver pubblicato sui social foto di soldi e droga in cui peraltro tirava in ballo la madre Martina Colombari.