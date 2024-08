Billy Costacurta sul figlio Achille: “Non potrà mai dire che non sono stato presente”

Billy Costacurta sul figlio: “Non potrà dire che non sono stato presente”

Billy Costacurta parla del figlio Achille, recentemente al centro della cronaca per aver pubblicato sui social foto di soldi e droga in cui peraltro tirava in ballo la madre Martina Colombari.

Ospite di Stories, in onda su SkyTg24, l’ex calciatore, che ha parlato della sua carriera e delle sua vita privata, ha rivelato di essere un padre presente oltre che paziente: “Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente”.

L’ex calciatore, poi, ha parlato dell’attuale generazione di giovani che sembra faccia fatica a trovare il proprio posto nel mondo “proprio perché vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”.

Costacurta ha anche raccontato del suo rapporto con la moglie Martina Colombari e di come l’abbia conquistata: “C’era una fila, ma io sono stato sempre bravo nell’anticipo”.

“A quel tempo faceva le sfilate e chiamai direttamente Giorgio Armani per avere un posto in prima fila. Dopo la sfilata c’era un after party allora mi feci invitare anche lì, la corteggiai a quella festa e da lì nacque tutto”.