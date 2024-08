Martina Colombari e Achille Costacurta di nuovo insieme sui social, ma il video fa discutere: ecco perché

Martina Colombari e Achille Costacurta di nuovo insieme sui social

Dopo le polemiche, Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, torna sui social insieme alla mamma.

Il giovane, infatti, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un filmato in cui appare proprio al fianco della mamma. Il video, però, ha raccolto numerose critiche da parte dei follower.

Achille Costacurta era salito alla ribalta della cronaca per aver pubblicato sul suo profilo Instagram, successivamente cancellato, una serie di foto in cui apparivano pacchi di soldi e una bustina con una strana polvere rosa.

Nelle immagini, inoltre, il ragazzo tirava in ballo la madre Martina Colombari facendo riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati illecitamente.

“Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!” si leggeva. E ancora: “Vai come si traffica Martina Colombari”. Non solo: alcuni giorni dopo sul profilo di Martina Colombari erano spuntati anche una serie di insulti rivolti alla madre proprio ad opera di Achille Costacurta.

Ora, dopo settimane di silenzio: i due appaiono di nuovo insieme sui social. “Partner in crime” è il titolo del video in riferimento al brano che fa da sottofondo musicale al video. “Sugar mummy” è invece la didascalia del filmato.

Martina Colombari appare sorridente, ma il filmato ha comunque attirato le critiche di alcuni follower. “Martina ha gli occhi tristi, nessuna mamma dovrebbe avere queste preoccupazioni” scrive qualcuno.

E ancora: “Stargli vicino è tanto. Lei sembra una madre come tutte le altre” è invece il commento di un altro follower. In generale c’è chi continua a criticare il ragazzo, colpevole, secondo le critiche di chi commenta, di continuare a mettere in imbarazzo i suoi genitori.

Ma c’è anche chi apprezza e incoraggia Martina Colombari per continuare a essere al fianco del figlio nonostante quanto accaduto.