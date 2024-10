Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no. Lei ha sempre cercato di trattenerlo”

Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no”

Selvaggia Lucarelli spiega le differenze tra Fedez e Chiara Ferragni, rivelando anche il motivo per cui l’influencer, a differenza del rapper, non l’ha mai querelata.

Ospite dell’Endorfine Festival di Lugano, dove ha parlato del suo libro, Il vaso di Pandoro, la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha risposto così alla domanda sul perché l’imprenditrice digitale non l’abbia mai denunciata: “Chiara Ferragni non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro”.

“Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era. Lei non ha mai risposto a una critica di nessun tipo durante gli anni del suo successo. Lei è allergica allo scontro e credo che questo sia stato più volte motivo di discussione fra lei e Fedez. Questo, e lo so perché me lo hanno detto, che più volte ha detto a lui ‘ma è possibile che tu sia sempre in guerra col mondo, basta, smettila‘. Ha sempre cercato di trattenerlo”.

Selvaggia Lucarelli ha quindi concluso: “Se lei avesse voluto denunciarmi avrebbe potuto farlo tranquillamente i soldi non le mancavano. Nel calderone delle denunce basta attaccarsi a un aggettivo o una parola che non piace. Lei non l’ha mai fatto. Fedez invece sì”.