Le nuove indiscrezioni sulla rottura Morata-Campello

Mentre Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati a vivere nella stessa città, Milano, per il bene dei propri figli emergono nuove indiscrezioni sui fattori che hanno portato alla rottura della coppia.

A fornirli è Alexia Rivas che ha parlato al programma televisivo spagnolo En todas las salsas: “Questo che sto per dire è la verità. Alvaro è molto stanco, perché da tanti anni sopporta tante cose, molte di più di quelle che si conoscono. Ti dirò che da circa nove anni non pranza nemmeno con i suoi genitori, perché Alice glielo ha impedito, evitava la sua relazione familiare”.

Mentre gli altri ospiti in studio definivano “tossico” il comportamento dell’influencer, la quale avrebbe impedito all’ex marito di cenare anche con i suoi compagni di squadra, Alexia Rivas ha rincarato la dose: “Quando la Spagna vince l’Europeo, Alvaro dice ad Alice: ‘Voglio che la mia famiglia sia in campo, che tu ci sia, che ci siano i miei figli’. A questo, Alice risponde: ‘No. Io e la tua famiglia non ci riuniremo in campo. Sarò sul campo e due dei miei migliori amici saranno lì'”.

A quel punto ci sarebbe stato il primo sfogo di Alvaro verso la moglie: “Voglio che i miei genitori siano lì in questo momento importante. È stato un anno molto difficile per me”. Ma Alice Campello non avrebbe acconsentito alla richiesta del marito portando il calciatore del Milan a interrompere la relazione.

Secondo lo spagnolo, dunque, la rottura si sarebbe consumata agli Europei di calcio anche se i due si sono mostrati felici ancora per un po’: “Lo ha fatto un po’ per far felice Alice e per salvare il rapporto. È stato un po’ spinto da lei. Ovviamente, avrebbe potuto dire: ‘Guarda, sto cancellando tutto questo. È finita. Non postare più messaggi carini’. Ma lui voleva renderla un po’ felice”.

L’attaccante, però, non avrebbe più retto alle pressioni della moglie secondo Rivas: “Non voglio essere quello che ha sbagliato tutto. So di aver avuto problemi di salute mentale e depressioni, ma ci sono cose nella mia relazione che non sono normali. Non è normale che non possa uscire a cena con i miei compagni di squadra dopo l’allenamento, o che ci sia un ritiro e io non possa uscire a cena”.

Alexia Rivas, poi, ha svelato quale sarebbe stata la reazione di Morata alla decisione della moglie di trasferirsi a Milano: “Non gli dà quella tranquillità. Sì, da un lato, perché è vicino ai suoi figli, che sono la cosa più importante della sua vita, ma c’è un feeling così cattivo con lei, e così tanti rimproveri, che non vuole nemmeno che stia in Italia”.