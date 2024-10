Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli: l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata

Alice Campello replica alle critiche per il suo viaggio a New York

Alice Campello risponde per le rime a chi li criticava per essere andata a New York senza i suoi figli senza risparmiare una frecciatina al suo ex Alvaro Morata, padre per l’appunto dei suoi quattro bambini.

L’influencer, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono nella Grande Mela. Tra coloro che hanno commentato, non sono mancati i soliti haters che hanno attaccato Alice Campello per il semplice fatto di aver fatto un viaggio senza i suoi figli.

Commenti ai quali l’influencer ha deciso di replicare scrivendo: “I quattro bambini hanno un padre che ha le stesse responsabilità di una madre!”.

La situazione tra i due ex al momento non è delle migliori. Secondo i rumors circolati dopo la notizia della fine della relazione tra la modella e l’attaccante spagnolo, uno dei motivi scatenanti della rottura è stata la mancata volontà di Alice Campello di trasferirsi da Madrid a Milano.

“Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco” aveva dichiarato Morata in un’intervista in cui si era detto “devastato” per la fine della relazione.