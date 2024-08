Alice Campello distrutta dopo la separazione: “Avvistata in lacrime per strada, forse era al telefono con Morata”

Alice Campello distrutta dopo la separazione da Alvaro Morata

Dopo l’annuncio della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata continuano le indiscrezioni sulla coppia: l’ultima, proveniente dalla Spagna, descrive l’influencer come distrutta per la fine della sua relazione.

A fornirla è il giornalista spagnolo Javier de Hoyos che durante il programma De Corazon ha raccontato: “È scoppiata a piangere in mezzo alla strada davanti a tutti. Molte persone l’hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere”.

Nel frattempo, lo stesso calciatore, in un’intervista, si è detto “devastato” per la fine della relazione con quella che ha definito la donna “più importante della mia vita”.

“Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro” ha affermato l’attaccante spagnolo.

Il calciatore, poi, rivela che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il suo trasferimento a Milano: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco”.