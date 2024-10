La nuova vita di Alvaro Morata e Alice Campello a Milano: “Lei è entusiasta”

Alvaro Morata e Alice Campello si sono separati ma restano vicini. Lo scrive il magazine spagnolo di gossip Hola sottolineando come, a meno di due mesi dall’annuncio della fine del loro matrimonio, il calciatore e l’influencer siano tornati a vivere nella stessa città: Milano.

Campello, scrive Hola, “trasuda entusiasmo in questa fase in cui sembra finalmente che la famiglia sia di nuovo molto unita (fisicamente), anche se, “per il momento”, la sua strada e quella di Morata “continuano a correre separate”.

Nei giorni scorsi l’attaccante spagnolo 31enne ha parlato del loro rapporto in un’intervista davanti alle telecamere di Cope: “La gente – ha detto – non capisce che ci sono cose che finiscono senza motivo, senza terzi. Alice è una persona che mi ha aiutato molto. La amo molto, la rispetto molto, ma abbiamo opinioni diverse. Ecco, è finita”.

Il calciatore lo scorso luglio ha firmato con il Milan: inizialmente si era stabilito a Corbetta, ma dopo una polemica con il sindaco del paese ha preferito cambiare zona.

Campello inizialmente era rimasta a vivere nella casa di famiglia a Madrid, ma a fine settembre ha raggiunto Milano in modo da permettere ai quattro figli di stare vicino al padre.

L’influencer, che è stata recentemente a New York per lavoro, adesso è pronta a tuffarsi nella sua nuova vita milanese. Al momento non si intravedono margini per una ricomposizione con Morata, ma mai dire mai. Quel che è certo è la (ex) coppia sta gestendo la fine della relazione nel migliore dei modi.