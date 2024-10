Morata contro il sindaco di Corbetta: “Ha violato la privacy mia e dei miei figli”

Alvaro Morata contro il sindaco di Corbetta. Il campione del Milan lo accusa di aver violato la sua privacy e quella dei suoi figli, avendo rivelato pubblicamente che il calciatore si è trasferito a vivere nel paese di 18mila abitanti alle porte di Milano.

“Alvaro Morata è di Corbetta, here we go!”, ha scritto nei giorni scorsi su Facebook il primo cittadino Marco Ballarini riprendendo il tipico slogan con cui il famoso giornalista sportivo Fabrizio Romano annuncia i nuovi colpi di calciomercato.

“No non è un pesce d’aprile in anticipo”, prosegue il post: “Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città”.

Ballarini, 49 anni, è sindaco del Comune milanese dal 2006 alla guida di una coalizione di liste civiche di area centrodestra. “Lo sapete – conclude – sono un tifosissimo dell’ Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!”. Un benvenuto pubblico che però non è affatto piaciuto al diretto interessato.

“Egregio Signor Sindaco – scrive il centravanti spagnolo in una storia su Instagram – la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiar casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini”.

Dopo la storia pubblicata dal calciatore, il sindaco Ballarini ha risposto a sua volta con una storia in cui ci vede il logo dell’Inter accompagnato dalla scritta “Ciao ciao” e dall’emoji del saluto. Niente scuse, insomma, anzi: il primo cittadino sembra già dare l’arrivederci all’attaccante del Milan.

Morata, 31 anni, capitano della Spagna campione d’Europa, è al Milan dalla scorsa estate. Ad agosto il calciatore e sua moglie, la modella e influencer italiana Alice Campello, hanno annunciato la loro separazione, ma i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

La ormai ex coppia ha quattro figli, che fino a pochi giorni fa avevano continuato a vivere con la madre in Spagna. Ora però i bambini, insieme a Campello, si sono trasferiti a Milano per star vicino al padre. Morata voleva mantenere riserbo sulla loro nuova vita milanese, ma il post del sindaco di Corbetta ha scombinato i suoi piani. E ora il calciatore vuole trovare una nuova sistemazione.