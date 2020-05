Com’è cambiata la classifica degli influencer più seguiti durante il lockdown

Regina e re tra gli influencer nostrani, Chiara Ferragni e Fedez, non sono soltanto i più seguiti nell’immaginario collettivo ma lo sono anche secondo i dati della classifica influencer di aprile basata sui dati Shareblee per Sensemakers disponibili sul portale di comunicazione primaonline. Nella lista, stilata tenendo presente i numeri dell’ultimo mese di lockdown propriamente detto, dalla società di consulenza nel marketing digitale al primo e al secondo posto ci sono i Ferragnez mentre completa il podio Gianluca Vacchi. Durante il lockdown sono quindi cresciute le interazioni dei fan contestualmente all’aumento dell’attività sui social degli influencer in questione.

Per la “Blonde Salad” le interazioni raggiungono i 74 milioni tra like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Che sia lei al primo posto non è certo una novità. Da notare invece la risalita di Fedez. Il rapper è passato dalla terza posizione di marzo alla seconda di aprile superando Gli Autogol precipitati in sesta posizione. Per il musicista milanese le interazioni sono 19,5 milioni.

Chiude il podio Gianluca Vacchi che torna in classifica con 9 milioni di interazioni davanti a Benedetta Rossi che – complice il successo di “Fatto in casa da Benedetta” – vede crescere il numero di commenti e condivisioni sulle pagine dei vari social fino a 8,5 milioni. Chiude il quintetto di testa Diletta Leotta con 8,2 milioni di interazioni e la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina. I due sono anche protagonisti di un video, postato sui canali della giornalista sportiva, che ha quasi raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni

Classifica Influencer di aprile, fuori dalla top five

Fuori dalla top five della classifica influencer di aprile Gli Autogol, pagina satirica sul calcio, complice anche il lungo stop dei campionati di tutta Europa. Il trio si conferma a suo modo campione con 6,4 milioni di interazioni. Quasi 500mila in più rispetto a Paola Turani che si piazza al settimo posto.

La modella è sopra ClioMakeUp, arrivata ottava, che ha coronato il mese di aprile con la nascita della piccola Joy e 5,2 milioni di interazioni. La foto con la figlia in braccio ha superato il milione di “mi piace” e gli 80mila commenti.

Casa Ferragni occupa anche la nona posizione con Valentina – sorella di Chiara – che ha raggiunto i 4,5 milioni di interazioni. Poco più di Alice Pagani, attrice nota per la sua interpretazione in “Loro” di Paolo Sorrentino e in quella di Ludovica – la protagonista della serie netflix “Baby” – che chiude la top ten con 4,1 milioni di interazioni.

