Daniele Bossari ha tentato il suicidio: “Una notte stavo per buttarmi giù”

Daniele Bossari si confessa: “Ero depresso, una notte stavo per buttarmi giù”

Daniele Bossari, ospite della prima puntata del podcast One More Time di Luca Casadei, ha raccontato una delicata fetta della sua vita, di come ha toccato il fondo ed è poi riuscito a risalire. Bossari era depresso e ha rischiato di togliersi la vita. “Il momento in cui ho pensato di farla finita ero con una bottiglia in mano. Ero solo a casa, di sera. Suona l’allarme. Esco per controllare. Vedo che c’è un cantiere aperto, scavalco la recinzione, mi arrampico sull’impalcatura e mi ritrovo in bilico. E penso che sto per morire”, ha raccontato il conduttore.

Tutto è iniziato dopo aver letto l’articolo di un famoso critico. “Mi fece a pezzi. La prima crepa. Da allora quella spontaneità ha cominciato a vacillare e da quel momento ho cominciato a diventare impostato. Non ero più libero e solare”. Passano sei anni di autoisolamento. “Avevo iniziato a chiudermi, ad avere paura del giudizio degli altri. Cercavo di alleviare quelle angosce che provavo, nel modo più sbagliato: bevendo, cercando l’oblio. Avevo tagliato i ponti con gli altri, mi ero isolato da tutti. Passavo le nottate a distruggermi con l’alcol, e andavo a letto quando Filippa si alzava per preparare la colazione a nostra figlia”.

Bossari ha vissuto un periodo molto buio e sua moglie Filippa Lagerback è stata al suo fianco: è stata proprio lei a spingerlo verso il Grande Fratello Vip (edizione che poi ha vinto), vivere una seconda occasione. “Uscito da lì, mi sono ritrovato inondato dall’affetto delle persone. Oggi ho loro e la mia famiglia. E non ho più voglia di disintegrarmi”. Tra i prossimi ospiti del podcast di Casadei vedremo anche Luca Tommassini, Vladimir Luxuria e Willwoosh.

Leggi anche:

1. Il dolore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari: “Mi sento in colpa, non ho capito che stava così male” / 2. Filippa Lagerback: “Ero pronta a lasciare Daniele Bossari”

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker, l’imprevisto in diretta tv: si rompe il vestito mentre canta Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Italia-Estonia, All Together Now All Together Now 2020, eliminati: chi è stato eliminato oggi